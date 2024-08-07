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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 11:30

В Мурманске продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Из 27 запланированных к обновлению в этом году участков улично-дорожной сети областного центра работы завершены на 11.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» новый асфальт уложен на проезжей части общей площадью — 13,7 тысячи кв метров, отремонтированы тротуары, установлен бортовой камень, заменены люки.  Как сообщает администрация города Мурманска, дороги отремонтированы на улицах: Приморская; Фестивальная; ул. Полярный Круг; пер. Водопроводный; проезд от дома №228 по просп. Кольскому до дома №27 по ул. Капитана Копытова; на улице Гвардейская с проездами от дома №11 до дома №9 по ул. Гвардейской, от дома №9 а по ул. Гвардейской до дома №11 по ул. Полярные Зори;  Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова); на пр. Михаила Ивченко до дома №28. корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова; проезд вдоль домов №№15, 18, 19 и 21 по улице Капитана Орликовой; на улице Зои Космодемьянской (от дома №34 по ул. Зои Космодемьянской до дома №108 корп. 2 по просп. Кольскому); на улице  Шестой Комсомольской батареи.

На сегодняшний день подрядные организации приступили к ремонту ещё 15 объектов, среди них в высокой степени готовности находятся 4 участка.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28231&page=1

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Ira89
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Клавдия
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Сергей
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