В Мурманске продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Ход работ на участке автодороги по проспекту Героев-североморцев от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением 10 июля проконтролировали заместитель губернатора Мурманской области — министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, заместитель главы города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко и депутаты Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко и Аркадий Амозов.

— В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируются объекты регионального значения, не только дороги, но и искусственные сооружения, и ремонтируются объекты агломерации Мурманская. Всего 21 объект. Это и муниципальные объекты, и региональные объекты. В Мурманске 10 таких участков. В этом году акцент был сделан на въезды в город. Именно поэтому была сбита программа объездов между муниципалитетом и регионом, — рассказала Юлия Полиэктова.

— На этом участке уже выполнена работа по фрезерованию проезжей части, частично выполнена работа по укладке выравнивающего слоя там, где это необходимо, выполнено устройство бортовых камней, частично заасфальтированы тротуары. На днях подрядчик приступает к укладке выравнивающегося слоя. Хочется отметить, что в этом году при обновлении улично-дорожной сети областного центра мы руководствуемся комплексным подходом: ремонтируем магистральные дороги Мурманска и въезды в город, — подчеркнул Никита Нерубащенко.

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Север — жить!» на территории муниципального образования запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяженностью 16,8 км и общей площадью 317768 кв. метров. Из них — 10 объектов общей протяженностью 13,6 км и общей площадью 202051 кв. метр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время работы начаты на всех 10 участках, 3 из которых в высокой степени готовности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30393&page=1