В Мурманске продолжается реализация проекта «Северное долголетие»

Необычную технику ремесла — ниткографию освоили на этой неделе участники проекта «Северное долголетие», посетив творческий мастер-класс в филиале №2 детской библиотеки. Мурманчане старшего поколения не только познакомились с историей и приёмами техники, также известной как «изонить», но и создали уникальную авторскую работу с изображением величественного обитателя северных широт — белого медведя.

Как отмечает администрация города Мурманска, проект «Северное долголетие», стартовавший в Кольском Заполярье 1 июля 2025 года, реализован совместными усилиями пяти министерств: труда и социального развития, культуры, спорта, здравоохранения и цифрового развития. Участники проекта занимаются спортом, посещают культурные и досуговые мероприятия, получают помощь при трудоустройстве на временную работу и проходят обучение по востребованным специальностям по проекту «Работа рядом», занимаются волонтёрством, получают комплекс услуг по сохранению и укреплению здоровья. Эти направления помогают пожилым мурманчанам раскрыть потенциал, обрести новые навыки, поддержать физическую форму и душевное равновесие, а также внести личный вклад в благополучие города-героя.

По просьбам самих участников проекта с 1 марта на базе спортклуба «Брайт фит» открывается новое направление «Здоровая спина». Кроме того, с начала действия проекта 1664 северянина посетили оздоравливающие тренировки в пространствах «СОПКИ.СПОРТ», а в еженедельных занятиях «Бодрое воскресенье. Долголетие» в январе 2026 года приняли участие 480 человек.

Информация о предстоящих событиях проекта размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе — губернаторский проект «Северное долголетие» и на портале «Наш Север». 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31969&page=1

