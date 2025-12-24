В Мурманске продолжается реализация программы по сносу аварийного жилья

В рамках реализации регионального плана «На Севере — Жить!» по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в городе Мурманске продолжается демонтаж аварийных домов.

Вчера начался снос дома №6 по улице Молодёжной в районе Росляково — одного из 15 зданий, запланированных к демонтажу до конца 2025 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, на данный момент большинство домов из утверждённого перечня уже демонтированы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31598&page=1