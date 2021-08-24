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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 13:00

В Мурманске продолжается реконструкция дворовой территории на ул. Карла Либкнехта

Продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции дворовой территории на перекрестке ул. Карла Либкнехта и пер. Водопроводный областного центра. Этот проект реализуется на средства, выделенные АО «Мурманский морской торговый порт», в рамках социально-экономического соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» и является частью программы по формированию комфортной городской среды в областном центре.

Как рассказали представители отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт», в настоящий момент забетонированы предусмотренные проектом конструкции, площадка, выполнена планировка дорожек щебнем и песком. На этой неделе начинается сборка малых архитектурных форм. На очереди - укладка резиновой плитки, установка ворот на площадке, монтаж песочницы.

«Представители Мурманского морского торгового порта осуществляют контроль за работой подрядчиков и, в случае необходимости, вносят требуемые корректировки. К этой работе также привлечены жители близлежащих домов и представители администрации Мурманска. Также в этом году планируется провести работы по частичному восстановлению ранее выполненных объектов, которые были повреждены во время эксплуатации», - сказал заместитель генерального директора по строительству – директор по развитию АО «ММТП» Дмитрий Соснин.

Напомним, ранее АО «ММТП» профинансировал работы, в рамках которых во дворе были выложены бордюры на всех основных проездах, уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки для отдыха по основным пешеходным путям, сделаны современные сети ливневой канализации, которые позволили избавить двор от поверхностных сточных вод. Помимо этого, во дворе появилось современное светодиодное освещение, спортивная площадка и тренажёры.

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