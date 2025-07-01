В Мурманске продолжается реконструкция объектов улично-дорожной сети

На улице Капитана Орликовой областного центра ремонт идёт полным ходом, приближаясь к отметке в 50% от плана. На участке от проспекта Кольского до дома №38 завершена укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Подрядчик проводит демонтажные работы и установку бортового камня в траншеи.

На улице Старостина рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия будущих тротуаров и устанавливают бортовой камень. Дорожное полотно на этом объекте подрядная организация обновляет на участках от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира.

Как отмечает администрация города Мурманска, одним из наиболее важных объектов ремонта этого года остаётся въезд в город через Верхне-Ростинское шоссе. Здесь уже завершена укладка верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Плановый объём работ выполнен на 46%.

Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере — жить!» в Мурманске обновляются 14 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 17 километров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30319&page=1