В Мурманске продолжается реконструкция здания будущей Детской художественной школы

Работы на улице Полярной Дивизии, 1/16 ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура». Сегодня ход ремонта на объекте проконтролировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин

— Сейчас ремонт идёт в хорошем темпе. Все наиболее сложные работы уже выполнены. Подрядчик готовит помещения к чистовой отделке, — отметил Юрий Сердечкин.

Здание преображается и снаружи. Рабочие обновляют фасад. В планах — установить архитектурную подсветку и выполнить благоустройство территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, после завершения реконструкции в художественной школе разместятся классы живописи, скульптуры и художественной керамики, кабинеты истории искусств, библиотека, а также конференц-зал. Для маломобильных групп населения будет оборудован пассажирский лифт.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25626&page=1