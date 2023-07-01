В Мурманске продолжается реконструкция здания будущей художественной школы

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил ход работ на объекте, расположенном по адресу ул. Полярной Дивизии, 1/16.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день здесь работает уже третья подрядная организация. Предыдущие две не выполнили установленный объём работ вовремя, поэтому сроки готовности были сдвинуты. В здании 1937 года постройки ведутся работы по пробивке штроб и прокладке лотков под инженерные сети, демонтажу асфальтобетонного покрытия и снятию непригодного штукатурного слоя с фасада здания.

Уже выполнены замена и ремонт крыши основного корпуса, смонтированы железобетонные монолитные плиты перекрытий, завершены штукатурные работы, устройство опалубки и армирование перекрытий между 2-м и 3-м этажами, проложена ливневая канализация.

После завершения реконструкции в здании художественной школы появятся учебные классы скульптуры, художественной керамики, живописи и рисунка, прикладного искусства, истории искусств, а также библиотека и конференц-зал. Учебное заведение будет оборудовано пассажирским лифтом для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будет выполнено благоустройство, а на самом здании появится архитектурная подсветка.

Капитальный ремонт здания проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25259&page=1