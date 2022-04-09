В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин провёл рабочее совещание на строительной площадке с представителями профильных комитетов.

– Для города этот объект очень важен. Часть работ ещё не выполнена, поэтому мы с коллегами детально обсудили текущую ситуацию для того, чтобы понять, как ускорить процесс ремонта, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Мы будем систематически контролировать ход реконструкции, чтобы учащиеся смогли продолжить образовательный процесс 1 сентября 2023 года.

Как было отмечено во время совещания, при производстве строительных работ важно соблюсти технологию, чтобы получить современное образовательное учреждение, которое будет соответствовать всем требованиям. Учитывая масштабность ремонта учебного заведения, были заключены муниципальные контракты с несколькими подрядными организациями по различным видам работ.

На сегодня частично выполнен капитальный ремонт кровли, проложены наружные инженерные сети, выполнены работы по гидроизоляции фундаментов, устройству дренажа и замене кирпичной кладки стен.

В настоящее время ведутся работы внутри здания, а также выполняется устройство подъёмника для маломобильных групп населения на главном крыльце школы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22163&page=1