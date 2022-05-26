В Мурманске продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ на улице Зои Космодемьянской.

Сейчас подрядчик выполняет работы по демонтажу тротуаров и бортовых камней. Также производится фрезерование асфальтобетонного покрытия и восстановление профиля щебёночного основания тротуаров.

– Автомобильная дорога на улице Зои Космодемьянской нуждалась в ремонте, – сказал Юрий Сердечкин. – Объём работ на объекте достаточно большой. Здесь будет проведена реконструкция проезжей части площадью более 17 тысяч квадратных метров. Отремонтируют тротуары и автостоянки, а также установят пешеходные ограждения.

В этом году предстоит отремонтировать 28 участков общей протяженностью более 13 километров.

К запланированным ремонтам добавятся ещё два объекта – проспект Ленина и улица Подгорная. На проспекте Ленина в этом году устранят колейность на участке от улицы Генерала Журбы до улицы Профсоюзов, а улицу Подгорную ждёт капитальный ремонт, который пройдёт в два этапа с завершением работ в следующем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22396&page=1