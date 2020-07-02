В Мурманске продолжается ремонт дорог

В этом году в Мурманске планируется отремонтировать почти 300 тысяч квадратных метров асфальта. Основной объём – это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход ремонта на улице Промышленная.

– Для нас главное - качественно и в срок. Все крупные ремонты должны быть завершены к сентябрю. А в целом благодаря участию в национальном проекте у нас сформирован четкий план преображения дорожной сети города на этот и ближайшие годы, – рассказал Андрей Сысоев.

Сейчас на этом участке идёт демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров, фрезерование покрытия проезжей части и установка бортового камня. Выполнены работы по выравниванию нижнего слоя покрытия на проезжей части. Планируется замена люков и кирпичных горловин колодцев.