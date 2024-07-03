В Мурманске продолжается ремонт дорог и тротуаров

В этом году за счёт средств областного дорожного фонда в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» в столице Кольского Заполярья запланирован ремонт 23 участков дорог и тротуаров общей протяжённостью 13,8 километра.

Один из них — проезд от улицы Баумана до дома №25 по улице Фадеев Ручей. Несмотря на небольшую протяженность — 360 метров, дорога очень важна для мурманчан. Она является единственным подъездным путём к нескольким жилым домам.

Как сообщает администрация города Мурманска, вчера ход работ на объекте проверил заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

Подрядчик завершил монтаж бортового камня и фрезерование проезжей части. Сейчас продолжается устройство щебёночного основания дороги. Следующим этапом будет асфальтирование.

Раннее начало ремонтной кампании в этом году позволило уже сейчас завершить работы на 7 объектах. Ремонт продолжается на 9 участках.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27957&page=1