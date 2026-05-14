«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северян
14.05.26 16:00

В Мурманске продолжается ремонт дорог к образовательным и досуговым учреждениям в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманске активно продолжаются работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к социально значимым объектам. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который ставит приоритетом развитие безопасной и комфортной транспортной сети в регионах.

С самого начала реализации проекта в зоне особого внимания находятся маршруты к школам, досуговым учреждениям и спортивным объектам. Подрядные организации не только ремонтируют проезжую часть, но и комплексно обеспечивают безопасность движения: на обновлённые участки наносят разметку, обустраивают пешеходные переходы и тротуары, устанавливают светофоры, барьерные ограждения и дорожные знаки.

В текущем сезоне работы развёрнуты на нескольких ключевых улицах города:

улица Шевченко (участок от дома 36а до Восточно-объездной дороги) — здесь расположено Нахимовское военно-морское училище;

улица Скальная (с комплексным устройством тротуаров) — в зоне ремонта детская музыкальная школа №5, центральная детская библиотека №17 и школа №58;

улица Беринга (ремонт с тротуарами, лестницей и тротуарными ступенями) — здесь находятся центральная детская библиотека и гимназия №6;

улица Павлика Морозова (от улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова) — с ремонтом тротуаров и лестниц, работы ведутся у школы №11 и детского сада №73;

улица Юрия Гагарина (до улицы Гаджиева) — здесь отремонтируют участок у филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и детского сада №73 «Красная шапочка»;

улица Капитана Егорова (от проспекта Ленина до дома №17 по улице Капитана Егорова) с обустройством тротуаров — в зоне ремонта здания Мурманского арктического университета.

2Очень важно, чтобы путь ребёнка в школу и другие образовательные учреждения был максимально безопасным и комфортным. Ежегодно на объектах нацпроекта в Мурманске возле школ обустраивают пешеходные переходы, тротуары и при необходимости обустраиваются искусственные дорожные неровности», — прокомментировала Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области — министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567550/

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
