В Мурманске продолжается ремонт дороги по улице Полярные Зори

Ремонт покрытия проезжей части площадью 33108 кв. метров и тротуаров площадью — 16849 кв. метров ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и находится в высокой степени готовности.

Как сообщает администрация города Мурманска, уже проведено восстановление колодцев с заменой 218 люков, завершаются устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и монтаж пешеходных ограждений, продолжается устройство тактильной плитки.

1 августа на объекте началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также после расторжения контракта с подрядной организацией ООО «Торговый дом Кавказ» с связи с нарушением условий договора возобновлены работы по капитальному ремонту перекрестка улиц Академика Книповича и Полярные Зори. На объекте работает новый подрядчик, который также выполнит ремонт искусственного дорожного сооружения в части выполнения работ по ремонту тротуара в районе перекрестков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30535&page=1