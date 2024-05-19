В Мурманске продолжается ремонт городских дорог

Заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлией Полиэктовой оценили ход ремонтных работ проезжей части на улицах Приморская и Советская, которые в этом году мы обновляем в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в этом году по нацпроекту отремонтируем 27 участков дорог.

- При выборе адресов мы в первую очередь опираемся на мнение жителей, а также на пропускную способность и нормативное состояние проезжей части, - отметил Никита Нерубащенко.

На обеих улицах уже ведутся демонтажные работы, началось устройство бортового камня. Подрядчик приступил к ремонту в соответствии с условиями контракта, сейчас работы идут с опережением графика.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27389&page=1