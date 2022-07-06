В Мурманске продолжается ремонт школы №1

Это одно из легендарных образовательных учреждений заполярной столицы, построенное в 1935 году. Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин приехал на строительную площадку, чтобы проконтролировать ход выполнения работ.

Строители уже выполнили устройство всех инженерных сетей и продолжают благоустройство пришкольной территории. Завершаются работы по ремонту кровли и отделке фасада.

– Все работы, связанные с внешним обликом здания, должны завершиться до 1 августа. Следующий этап – ремонт внутренних помещений и установка оборудования, необходимого для организации учебного процесса, – отметил Юрий Сердечкин. – После завершения ремонта город фактически получит новое образовательное учреждение, соответствующее всем современным требованиям. При этом исторический облик здания сохранится.

Как добавил глава администрации города Мурманска, открытие первой школы запланировано на 1 сентября 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_7709972ea772.jpg