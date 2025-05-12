В Мурманске продолжается ремонт участков улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Работы стартовали на проезде Нагорном и участке Верхне-Ростинского шоссе (от ул. Домостроительной до Восточно-объездной дороги). Подрядная организация приступила к демонтажу старого бортового камня и барьерного ограждения для их последующей замены.

Также на подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши дорожники начали снимать асфальтовое покрытие. Материал будет в дальнейшем использован при укреплении обочин.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ранее ремонтные работы начались в Мурманске на проспекте Кольском, улицах Свердлова и Полярные Зори, а также региональных объектах – на мосту через р. Кола на 3 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты и автодороге Умба – Кандалакша.

Согласно постановлению администрации города Мурманска №1969 будет ограничено движение всех видов транспорта:

— по 50 метров по 1/2 проезжей части Верхне-Ростинского шоссе, от дома №36 корпус 1 по улице Домостроительной до дома №54 по Верхне-Ростинскому шоссе в восточном направлении, с 9 часов 8 мая 2025 года до 17 часов 24 декабря 2026 года;

— по 1/2 проезжей части Верхне-Ростинского шоссе в районе дома №51а в восточном направлении с 9 часов 19 мая до 17 часов 25 мая;

— по 1/2 проезжей части Верхне-Ростинского шоссе в районе дома №51а в западном направлении с 9 часов 26 мая до 17 часов 1 июня;

— по 1/2 проезжей части Верхне-Ростинского шоссе в районе дома №54 в восточном направлении с 9 часов 1 июля до 17 часов 9 июля;

— по 1/2 проезжей части Верхне-Ростинского шоссе в районе дома №54 в западном направлении с 9 часов 10 июля до 17 часов 21 июля.

Будет перенесена остановка общественного транспорта «Мусоросжигательный завод» на 20 метров по Верхне-Ростинскому шоссе в восточном направлении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/