В Мурманске продолжается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 18 участков улично-дорожной сети Мурманска общей протяженностью более 14,3 километра. Перечень дорог был составлен не только по итогам выездных комиссионных мероприятий, но и по просьбам и обращениям северян.

К комплексному обновлению городских дорог в Мурманске подрядные организации приступили, едва установилась благоприятная весенняя погода. Работы полным ходом ведутся уже на 13 улицах из 18.

В Октябрьском округе ведутся работы на улицах Карла Маркса (участок от улицы Старостина до улицы Планерная), Планерная (участок от улицы Академика Книповича до улицы Карла Маркса), Шмидта (участок от улицы Капитана Егорова до улицы Академика Книповича), Старостина (участок от улицы Приозерной до улицы Мира), Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до проезда Северного).

Участки на улицах Карла Маркса и Планерная имеют большой трафик и пользуются спросом у жителей, в связи с чем, дорожные работы были начаты в первоочередном порядке. На сегодняшний день на всем протяжении участков уложен выравнивающий слой, обустраиваются тротуары и лестницы, восстанавливаются колодцы. Выполнено уже порядка 70% запланированных работ.

На улице Шмидта выполнено фрезерование покрытия проезжей части, почти завершен монтаж бортового камня и уже уложен выравнивающий слой асфальта, начаты работы по ремонту тротуаров.

Снят старый асфальт и уложен выравнивающий слой нового асфальтобетонного покрытия на улицах Старостина и Георгия Седова.

На границе Октябрьского округа с Ленинским идет ремонт проезжей части Верхнеростинского шоссе (от проспекта Героев-североморцев до ул. Старостина). Здесь ведутся работы по демонтажу бортового камня, и уже в полном объеме уложен выравнивающий слой.

В Ленинском округе ремонтируется улица Алексея Хлобыстова (участок от проспекта Героев-североморцев до ул. Свердлова). Здесь полностью завершено устройство выравнивающего слоя асфальта. Ведутся подготовительные работы к обустройству новых остановок.

В этом же округе, по многочисленным просьбам жителей, полностью обновили проезд от дома 88 по улице Александра Невского до улицы Кирпичной. На этом участке расположена детская поликлиника №5 и строительный колледж имени Н.Е. Момота.

«У нас тут была одна сплошная грязь и лужи. Еле проезжали с колясками, с маленькими детьми на руках, запинались – очень неудобно было. Но сейчас – появилась дорога! Ее расширили, сделали удобные тротуары. Мы очень долго этого ждали, чтобы был тротуар и дорога. Мы очень благодарны тому, что нас услышали», – поделилась впечатлением северянка Ольга Мальхова.

В Первомайском округе дорожники ремонтируют участок на Кольском проспекте от улицы Морской до улицы Капитана Пономарева, и участок на улице Шевченко от проспекта Кольского.

Кольский проспект — ключевая транспортная артерия Мурманска, соединяющая Первомайский округ с Октябрьским. В этом году приводится в порядок один из самых оживленных его участков. Сейчас идёт синхронизация работ с ресурсоснабжающими организациями, что позволит избежать вскрытия нового асфальта при устройстве сетей и коммуникаций.

На участке автодороги по ул. Шевченко выполнены демонтаж ограждений, фрезерование проезжей части. Началась укладка дорожной одежды и монтаж нового бортового камня.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в районе Росляково ремонтируют улицу Советскую, а также улицу Молодёжную. На объектах сняли старый верхний слой проезжей части и тротуаров. Выполняется установка бортового камня.

Начались работы на социально значимом объекте – подъездной дороге к турбазе Центра детского и юношеского туризма «Парус», расположенной у озера Кильдинское. Дорожники снимают старое покрытие и убирают территорию.

Фото: https://gov-murman.ru