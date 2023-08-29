В Мурманске продолжается ремонтная кампания на городских дорогах

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре проводится ремонт 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км. Работы завершены на 9 участках в областном центре: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная район Росляково; ул. Шевченко (от просп. Кольского, 36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова).

Ремонт продолжается на 9 участках, из которых на пяти работы находятся в высокой степени готовности: подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»; просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской); ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской); Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» (южное направление); просп. Героев-североморцев (от пр-да Серпантин до Верхнеростинского шоссе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25597&page=1