В Мурманске продолжается ремонтная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В 2023 году планируется отремонтировать 18 участков дорог. На одном из них — на улице Планерной (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) работы полностью завершены. Ещё на пяти участках ремонт дорог в высокой степени готовности:

— ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко) — 99%,

— ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) — 97%,

— ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской) — 98%,

— ул. Молодёжная р-н Росляково — 93%,

— проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной — 91%.

Как сообщает администрация города Мурманска, в активной стадии идут работы на 12 участках дорог областного центра. Так, на улице Шмидта демонтирован бортовой камень, завершено фрезерование покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя, разборка покрытия тротуаров. Ведутся работы по монтажу бортового камня, восстановлению колодцев, устройству тротуаров.

На Верхнеростинском шоссе также завершено фрезерование покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя. Рабочие демонтируют и монтируют бортовой камень, выполняют разборку асфальтобетонного покрытия тротуаров.

На ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству выравнивающего слоя. Подрядчик демонтирует бортовой камень, занимается восстановлением колодцев.

Ремонтная кампания завершится до конца сентября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25189&page=1