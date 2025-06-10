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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 14:30

В Мурманске продолжается сезон дорожных работ

На улице Полярные Зори - от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса в областном центре уже выполнено 44% общего объёма запланированных работ: в настоящее время продолжается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и установка бортового камня.

«На этом объекте будет отремонтировано 1,8 км дорожного полотна, обновлено 16849 кв. метров тротуаров, восстановлены колодцы, обустроены пешеходные дорожки и установлены ограждения», – рассказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонт ведётся на 8 из запланированных 10 участков улично-дорожной сети. Ещё 4 отрезка дорог и 2 пешеходные связи отремонтируют в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30166&page=1

 

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