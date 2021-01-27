В Мурманске продолжается снегоуборочная кампания

Ситуация по расчистке города находится на личном контроле главы администрации. Сегодня Евгений Никора проверил территории микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное.

Содержанием городских улиц здесь занимается подрядная организация, сотрудники которой убирают не только проезжую часть, но также проезды, лестницы и остановки общественного транспорта. Количество занятых на объектах людей, привлечение техники варьируется в зависимости от погодных условий.

Стоит отметить, что подрядчик работает в тесном контакте с ММБУ «Управление дорожного хозяйства», Управлением Первомайского административного округа города Мурманска, а также отделом ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Благодаря эффективному взаимодействию удается оперативно решать проблемы с брошенными автомобилями, которые мешают уборке.

– Ситуация со снегоуборкой в этом году лучше, чем в прошлом, есть недоработки, которые мы решаем в рабочем порядке, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – В последние дни погода проверяет нас на прочность снегопадами. Мы мобилизовали свои силы, по итогам этого периода можно будет делать некоторые выводы о готовности служб к работе в зимний период.

Напомним, всего с начала зимнего периода с улиц города Мурманска вывезено более 107 тысяч кубометров снега. На борьбу с гололедицей израсходовано более 7 тысяч кубометров пескосоляной смеси.