Северные пейзажи, морская тематика, достопримечательности и звери. Это лишь некоторые темы для мурманских художников, которые переносят свое видение прекрасного на фасады мурманских домов, учреждений, подпорных стен и технологических построек. В Мурманске продолжается создание уникальных муралов, эскизы для которых, напомним, выбрали северяне в ходе голосования на портале «Наш Север» в 2021 году.

Всего в 2022 году в столице Кольского Заполярья появится 20 новых муралов, не считая тех, которые уже стали украшением юга города в рамках фестиваля урбан-арта «Рост».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, работы ведутся региональным министерством градостроительства и благоустройства и Центром городского развития Мурманской области в рамках программы «Наш Мурманск», которая входит в стратегический план «На Севере – жить.2030», созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на основе предложений самих северян.

Фото: https://gov-murman.ru