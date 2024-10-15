В Мурманске продолжается строительство домов для молодых специалистов и переселенцев из аварийного жилья

Руководитель Министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков проверил темпы возведения жилых многоквартирных домов в областном центре. Объезд стройплощадок показал, что близится к завершению строительство домов на улицах Успенского и Павлова.

Четырёхэтажный дом на Успенского возведён, завершается монтаж фасада, а внутри здания активно ведутся работы по чистовой отделке помещений. Кроме того, подрядчик занимается благоустройством территории с последующей установкой детской и спортивной площадок. В этом доме 128 квартир, из них 96 приобретены для переселения граждан из аварийного жилого фонда, а 32 – для предоставления детям-сиротам.

В доме на улице Павлова подрядчик завершает чистовую отделку квартир. Бригады благоустраивают двор и устанавливают детскую и спортивную площадки.

«Этот дом строится для врачей и учителей, которые приедут работать в Кольское Заполярье из других регионов. Часть квартир будет предоставлена жильцам аварийного фонда», – пояснил глава областного минстроя Алексей Грачиков.

На улице Полярные Зори в Мурманске продолжается строительство ещё одного дома. Здание возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также стратегического плана «На Севере – жить». Девятиэтажка на 90 квартир также предназначена для расселения аварийного фонда.

И на улице Кирпичной возводится жилой комплекс из четырёх девятиэтажек. Две из них также предназначены для расселения аварийного жилого фонда и ещё две – для отдельных категорий граждан.

По итогам объезда глава ведомства дал соответствующие поручения профильным специалистам.

Как сообщает региональное Министерство строительства, возведением жилья в Мурманской области сейчас занимаются и частные застройщики. Например, в августе началась реализация проекта жилого комплекса «Кольские огни» в Коле. Новый микрорайон будет обеспечен необходимой социальной инфраструктурой. А на улице Шевченко в Мурманске продолжается строительство дома, в котором возможно приобретение квартир путём участия в долевом строительстве.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/