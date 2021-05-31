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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 09:30

В Мурманске продолжается строительство двух детских садов

В Мурманске в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство двух детских садов на улицах Капитана Орликовой и Достоевского. Ход работ на объектах проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Готовность объектов порядка 35%. На Достоевского были определенные отставания из-за скалы и замены материалов. Сейчас основной контур практически закрыт, монтируют окна, активно ведётся устройство перегородок и инженерных сетей. На улице Капитана Орликовой ситуация чуть хуже.

Как сообщает региональное Министерство строительства, подрядчик завершает сейчас монолитный каркас и в июне должен закончить кровлю. «Необходимо вдвое увеличить количество людей, чтобы завершить объект в установленные сроки», – отметил Владислав Сандурский.

Как подчеркнул вице-губернатор, основная проблема по обеим стройплощадкам – это удорожание материалов.

«Сейчас специалисты министерства строительства анализируют ситуацию по всем объектам. Уже есть поддержка Минпромторга и Минстроя России о фиксировании цены на металл за счёт приобретения материала на заводах-изготовителях. По остальным материалам тоже идет работа. Подрядчикам необходимо помочь выйти из сложившейся ситуации», – подчеркнул вице-губернатор.

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