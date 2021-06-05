В Мурманске продолжается строительство нового детского сада на улице Достоевского

Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Сегодня на объекте побывал глава администрации областного центра Евгений Никора.

В здании нового социального объекта уже ведутся отделочные работы, появились окна, в подвале полным ходом идёт монтаж оборудования. Подрядчик подтвердил, что детский сад будет сдан в срок.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 196 воспитанников. Для малышей будут открыты восемь групп, две из которых – для яслей. В здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кладовые для инвентаря, помещения для хозяйственных нужд. На улице оборудуют территорию для прогулок, установят теневые навесы.

– На данный момент готовность объекта составляет 36%. Остаются вопросы по организации буровзрывных работ. Таким образом, за корпус детского сада я спокоен, благоустройство территории будем держать на строгом контроле, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Дополнительно я предложил подрядным организациям перейти на трёхсменный режим работы, чтобы работы велись с опережением графика, на всякий случай.