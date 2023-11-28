В Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской

Учебное заведение рассчитано на 500 мест. Новое здание позволит снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, находящиеся в этом районе.

В настоящее время на объекте, в секции «А», ведутся работы по кладке кирпичных стен и перегородок, монтажу плит перекрытий и монолитных участков, отделке откосов оконных проемов.

Проложены сети водоотведения, подрядчик прокладывает сети электроснабжения и системы отопления внутри здания. Установлены лестничные марши между 1-м и 3-м этажами, выполнено устройство бетонных полов первого этажа.

На блоке «Б» завершаются работы по монтажу стен, на блоке «В» монтируется каркас и опалубка для устройства монолитных стен, фундаментов, фундаментных балок. Проводятся работы по устройству каркаса здания из металлоконструкций, по кладке кирпичных перегородок помещений технического этажа.

Как сообщает администрация города Мурманска, после завершения строительства в здании новой школы разместятся учебные классы и лаборантские, оснащенные современным оборудованием, просторный актовый зал, библиотека и столовая, спортивные залы, в том числе — зал аэробики и хореографии, тренажерный зал. На территории возле школы будут оборудованы площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола, сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка и яма для прыжков, а также площадка для проведения праздничных мероприятий.

Строительство школы ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального плана «На Севере — жить».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=