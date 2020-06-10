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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.20 17:45

В Мурманске продолжается строительство спорткомплекса «Метеор»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь проконтролировали ход строительства нового спорткомплекса с искусственным льдом «Метеор» на ул. Капитана Орликовой.

– Работы идут по графику. Уже выполнено 60 процентов от общего объема. Завершить строительство мы планируем в декабре этого года, а запустить объект в эксплуатацию уже в феврале 2021 года, – рассказал Евгений Никора. – Важно, что, в спорткомплексе будут созданы все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения.

Площадь здания более 4 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся: ледовое поле с трибунами на 200 мест, залы для занятий хоккеем и фигурным катанием, помещения для посетителей, а также необходимые административные и подсобные помещения. На территории ледовой арены появится гостевая стоянка для автотранспорта более чем на 50 парковочных мест. Также предусмотрены работы по благоустройству.

– Мы понимаем, что после открытия «Метеор» будет востребован юными мурманчанами, поэтому, прорабатывается вопрос об организации безопасных транспортных и пешеходных путей к объекту, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Главное, что появление такого комплекса даст возможность еще большему количеству ребят заниматься любимыми видами спорта.

На строительной площадке уже выстроен каркас здания с наружными стенами из сендвич-панелей, выполнены работы по устройству всех инженерных сетей, установлены витражи и окна, закончен монтаж кровли.

– Скоро рабочие приступят к одному из важнейших этапов строительства – устройству основания ледового поля и монтажу системы холодоснабжения, – отметил Игорь Морарь. – Арена будет предназначена как для проведения тренировок и соревнований, так и для массового катания мурманчан.

Стоит отметить, что спорткомплекс будет оснащён самым современным оборудованием и инвентарем. Режим работы катка планируется организовать с 8 до 24 часов.

 

 

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