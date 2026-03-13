В Мурманске продолжается строительство жилого комплекса на улице Кирпичной

В Мурманской области благодаря планомерной работе главы региона Андрея Чибиса и правительства в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» возрождается жилищное строительство. Так, на улице Кирпичной в Мурманске продолжается возведение жилого комплекса. Ход работ на объекте проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«К большому сожалению, темпы работ на стройплощадке жилых домов на улице Кирпичной оставляют желать лучшего. Динамика есть, но она в свете общего объёма работ весьма незначительна. Нельзя забывать, что два из четырёх домов предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда – люди ждут новые квартиры. Подрядчику уже направлено требование об увеличении темпов работ. Также к нему будут применены штрафные санкции», – отметила Александра Карпова.

Первые два дома, квартиры в которых предназначены для предоставления квартир отдельным категориям граждан, – в наибольшей степени готовности. Оба здания полностью возведены. Сейчас идёт устройство «пирога» кровли. Завершается возведение внутренних перегородок и монтаж индивидуальных тепловых пунктов, продолжается прокладка внутренних инженерных систем. Подрядчик приступил к оштукатуриванию стен квартир и укладке керамической плитки. Также на одном из домов монтируют вентилируемый фасад и витражи.

Два других дома, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда – в меньшей степени готовности. «Коробка» третьего дома готова, установлены оконные блоки. Подрядчик возводит внутренние перегородки и завершает монтаж индивидуального теплового пункта. Продолжаются работы по возведению монолитных конструкций четвёртого дома. Параллельно строители кладут наружные стены из газоблоков.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области возводится 20 многоквартирных домов, в том числе жилой дом на улице Зелёной, квартиры в котором предназначены для расселения граждан из аварийного жилья, а также в Мурманске и Коле активно идёт строительство жилых комплексов частными застройщиками. В ближайшие 10 лет в регионе планируется строительство 1 млн кв. метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563683/#&gid=1&pid=5