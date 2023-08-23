В Мурманске продолжается строительство жилых домов

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход строительства двух многоквартирных домов в областном ценире.

На улице Анатолия Бредова возводят дом, рассчитанный на 21 квартиру. Здесь уже ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен 1-го этажа. Завершить строительство планируется в конце 2023 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Успенского проектом предусмотрено 128 квартир. Уже видны стены и балки подвала двух секций, начался монтаж плит перекрытия подвала на одной из секций, ведётся устройство фундамента четвертой секции. Срок сдачи объекта — лето 2024 года.

Часть квартир в строящихся домах будет предназначена для переселения граждан из аварийного жилья, ещё часть будет передана детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25572&page=1