В Мурманске продолжается вакцинация граждан против вируса гриппа

По словам медицинских работников, одними из самых ответственных участников кампании являются представители Городского клуба старшего поколения.

– Список желающих сделать прививку формируется еженедельно. Активность у нас достаточно высока, – отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Мы хорошо наладили взаимодействие с Мурманской городской поликлиникой №1, поэтому весь процесс занимает немного времени, не создаёт очередей и не влияет на плановую работу медицинского учреждения.

Помимо прививок, для членов клуба есть возможность пройти углубленное медицинское обследование, в рамках которого можно сдать анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление, рост, вес, обследовать сердце, пройти осмотр у стоматолога-гигиениста и по итогам получить консультацию терапевта.

Социальный проект администрации города Мурманска «Городской клуб старшего поколения» создан в начале 2019 года с учётом интересов пожилых мурманчан, особенностей здоровья и предпочтений. Он является интересной и позитивной альтернативой стереотипному образу жизни людей старшего поколения. В настоящий момент клуб насчитывает свыше 3000 участников.

Вступить в клуб могут мурманчане в возрасте от 55 лет. Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление и обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском (принимает жителей Ленинского и Октябрьского округов) или Первомайском округах. Каждый член клуба получит соответствующую именную карту.