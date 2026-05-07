В Мурманске продолжается внутренняя отделка помещений хирургического корпуса онкологического диспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и народной программы «На Севере – жить!» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. Ход работ на объекте проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Новый хирургический корпус онкологического диспансера по-прежнему остаётся самым важным и самым сложным объектом в регионе из-за значительного объёма работ и необходимости монтажа медицинского оборудования, требующего высочайшей квалификации специалистов. Подрядчик продолжает внутреннюю отделку помещений на всех девяти этажах. В ближайшее время ожидаем доставку мебели на объект», – отметила Александра Карпова.

Практически завершён монтаж вентилируемого фасада и витражей. Внутри здания рабочие уже смонтировали стеновые панели и постелили линолеум. Продолжается укладка плитки в санузлах и монтаж подвесного потолка. В будущих современных операционных, где врачам предстоит проводить уникальные операции, завершается монтаж специальных стеклянных стеновых панелей и откатных дверей.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 квадратных метров. В нём разместятся современные операционные, а на прилегающей территории – кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

