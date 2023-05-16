В Мурманске продолжается ямочный ремонт дорог

В этом году в областном центре запланировано привести в порядок 12,88 тысячи квадратных метров, по региону эта цифра составляет 53 тысячи квадратных метров.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 11 мая в областном центре начались работы по ремонту локальных дефектов покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси, ведутся подготовительные работы. Также по мере необходимости ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядные организации выполняют работы по устранению дефектов дорожного покрытия фрезерованным асфальтобетонным материалом с применением рециклера.

Необходимость ямочного ремонта рассчитана в первую очередь для дорог с интенсивным движением транспорта и движением общественного транспорта, а также для городских проездов.

Напомним, на портале «Наш Север» до 19 мая продолжается голосование по выбору дворовых территорий, где также будет проведён ямочный ремонт. Принять в нём участие может любой мурманчанин, зарегистрированный на сайте «Госуслуги».

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https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24997&page=1