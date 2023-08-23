В Мурманске продолжается ямочный ремонт дворовых территорий

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера посетил один из дворов, расположенный на Скальной улице.

- В апреле этого года на портале «Наш Север» жители областного центра принимали участие в рейтинговом голосовании, по итогам которого был определён перечень адресов для ямочного ремонта проездов, - напомнил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в текущем году запланирован ремонт территорий, расположенных по 147 адресам областного центра. Общая площадь всех участков превышает 17,5 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день работы полностью завершены в 24 дворах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25569&page=1