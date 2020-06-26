СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Кольский БАМ»Период самоизоляции для работающих пенсионеров Мурманской области продлён до 12 июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 16:15

В Мурманске продолжают бороться с вирусом

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 26 июня повторно обработано 199 остановочных павильонов.

В рамках подготовки и проведения Парада Победы 19 и 22 июня проведена дезинфекция маршрута следования техники от ул. Марата по просп. Ленина до пересечения с ул. Карла Либкнехта.

Так же 22 июня в 2.00 проведена дезинфекция мемориального комплекса, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в районе озера Семеновское.

24 июня силами взвода РХБЗ Северного Флота проведена дезинфекция маршрута движения колонны от ул. Марата по просп. Ленина до пересечения с ул. Карла Либкнехта, площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», лестница на ул. Воровского, трибуна на площади Пять углов и дезинфекция мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провело профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью 88 тысяч квадратных метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий. До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.

За период с 1 мая по 22 июня проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 27921 подъезда, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 22 июня проверены 5855 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся ГЖИ МО.

Управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Комментарий к новости:Делегация ВС Норвегии принимает участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)На банковских вкладах не разбогатеешь!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 52 копейки, доллар теряет почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 384 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика