В Мурманске продолжают бороться с вирусом

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 26 июня повторно обработано 199 остановочных павильонов.

В рамках подготовки и проведения Парада Победы 19 и 22 июня проведена дезинфекция маршрута следования техники от ул. Марата по просп. Ленина до пересечения с ул. Карла Либкнехта.

Так же 22 июня в 2.00 проведена дезинфекция мемориального комплекса, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 г .г. в районе озера Семеновское.

24 июня силами взвода РХБЗ Северного Флота проведена дезинфекция маршрута движения колонны от ул. Марата по просп. Ленина до пересечения с ул. Карла Либкнехта, площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», лестница на ул. Воровского, трибуна на площади Пять углов и дезинфекция мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 г .г.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провело профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью 88 тысяч квадратных метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий. До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.

За период с 1 мая по 22 июня проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 27921 подъезда, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 22 июня проверены 5855 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся ГЖИ МО.

Управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.