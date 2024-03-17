В Мурманске продолжают отмечать Масленицу

Вчера в Мурманске на территории набережной Семёновского озера и в парке Кольском прошли народные гулянья.

Масленица - это время, когда люди провожают зиму и встречают весну, устраивают уличные игры и забавы. В субботу в Мурманске можно было попробовать свои силы на II фестивале перетягивания каната. Свою слаженность и ловкость на празднике в парке «Кольский» проверили участники 12 команд.

В Ленинском округе центром притяжения стала набережная Семёновского озера. Мероприятие началось с радиоконцерта. Мурманчане посетили ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества и оценили фотозоны с надувными фигурами. Для всех желающих были организованы игры, конкурсы, эстафеты и выступления фольклорных артистов. Кульминацией праздника стал хоровод и прощание с Масленицей, а также угощение блинами - главным символом праздника.

Как напоминает администрация города Мурманска, Кольский парк (просп. Кольский, 101) и набережная Семёновского озера появились в областном центре благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда».

По 17 марта мурманчане вновь могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства с помощью волонтёров. На выбор предлагаются 13 территорий в городе Мурманске. Узнать подробную информацию о работе волонтеров проекта можно на сайте https://clck.ru/39DkaF, а проголосовать на сайте https://51.gorodsreda.ru/.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26948&page=1