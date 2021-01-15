В Мурманске продолжают предоставлять комфортное жильё нуждающимся горожанам

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий горожан качественным жильём – одна из приоритетных задач руководства областного центра. В одной из отремонтированных муниципальных квартир, которая расположена по адресу: улица Крупской, 40, сегодня побывал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Квартира двухкомнатная, рассчитанная на семью из трёх человек. В помещении выполнен косметический ремонт, заменены оконные и дверные блоки, проводка, установлены приборы учёта воды и электроэнергии.

– За 2020 год в областном центре восстановлено 87 муниципальных квартир. Происхождение этого жилья самое разное: квартиры без наследников, помещения, ранее используемые для хозяйственных нужд, брошенное жильё из-за накопившихся долгов, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Качество ремонта на достойном уровне, о чем свидетельствуют положительные отзывы квартиросъёмщиков.

Стоит отметить, что проблема расселения решается комплексно: строительство социальных домов, приобретение недвижимости на вторичном рынке, перевод нежилых помещений в жилые, ремонт пустующих квартир.

Всего за время реализации программ по переселению в Мурманске новое жилье получили более 4,5 тысячи человек.