В Мурманске продолжают проходить мероприятия для старшего поклонения

В городе-герое Мурманске старшее поколение может участвовать в мероприятиях, организованных в рамках проекта «Северное долголетие» и социального проекта «Творчество вне возраста». Эти инициативы направлены на поддержку северян: их активного образа жизни и освоение новых знаний.

На прошедшей неделе специалисты филиала №24 Центральной городской библиотеки провели занятия в мастерской цифровых умений «Коворкинг-24». Участники освоили работу с видеоредактором на смартфоне, научились создавать качественные ролики для соцсетей, начиная с выбора тематики и подбора необходимых материалов, заканчивая монтажом, наложением звукового сопровождения и финальной публикацией готового продукта.

В Детской художественной школе прошёл увлекательный творческий мастер-класс, где мурманчане старшего возраста смогли погрузиться в атмосферу праздника, занимаясь росписью ёлочных украшений. Каждый участник создал свой уникальный новогодний сувенир.

Как сообщает администрация города Мурманска, узнать о предстоящих мероприятиях можно на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Губернаторский проект «Северное долголетие» и в группе ДХШ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31575&page=1