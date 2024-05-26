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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.24 13:00

В Мурманске продолжают проверять экс-мигрантов на предмет постановки на воинский учёт

Новый соответствующий рейд в столице Заполярья провели офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

В этот раз военные следователи с целью проверки документов воинского учёта у натурализованных граждан посетили места временного проживания, небольшие предприятия торговли и общепита Октябрьского муниципального округу.

Проверено более двух десятков лиц указанной категории, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постанову на воинский учёт. Данные граждане были направлены в военный комиссариат.

Также военные следователи разъяснили проверенным лицам их право поступить на военную службу по контракту и социальные гарантии, предусмотренные законом для этой категории военнослужащих. 

 

Фото предоставлено военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

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