В Мурманске продолжаются мероприятия проекта «Северное долголетие»

В рамках реализации проекта «Северное долголетие» в Детской городской библиотеке областного центра прошла творческая встреча, наполненная атмосферой предстоящих зимних праздников. Участники мастерили оригинального рождественского гнома своими руками.

В ходе мероприятия они также узнали много интересного о знаменитом персонаже скандинавской мифологии и народных верованиях, связанных с ним. Все необходимые материалы и оборудование были подготовлены заранее, а простая инструкция позволила каждому успешно завершить свою работу.

Как отмечает администрация города Мурманска, помимо различных мастер-классов и тематических встреч, представители старшего поколения в рамках проекта «Северное долголетие» губернаторского плана «На Севере — Жить!» могут пройти комплексное медицинское обследование, вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции, а также участвовать в программе «Работа рядом».

Для укрепления здоровья им доступны бесплатные занятия в двух залах «СОПКИ. СПОРТ», расположенных по адресам: г. Мурманск, улица Баумана, 42 и улица Крупской, 52. Занятия проходят с 10.00 до 12.00.

