В Мурманске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Северное долголетие»

На протяжении месяца проект «Северное долголетие» предоставляет северянам возможность участвовать в разнообразных мероприятиях и открывать для себя новые хобби.

В Центральной детской библиотеке города Мурманска в конце этой недели прошла творческая встреча. Участники мастер-класса по айрис-фолдингу - технике, основанной на складывании цветных полосок бумаги, позволила каждому создать собственное произведение.

Кроме того, филиале № 22 ЦДБ все желающие могли попробовать себя в роли мастера по росписи камней. Каждая созданная работа наполнена индивидуальностью и теплом рук создателя.

Проект «Северное долголетие», реализуемый по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», не просто набор мероприятий, а настоящая возможность для северян серебряного возраста найти новые увлечения и завести друзей.

Еженедельно на официальном сайте администрации города Мурманска обновляется раздел «Губернаторский проект «Северное долголетие», где можно найти актуальные анонсы мероприятий и выбрать то, что будет по душе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30542&page=1