В Мурманске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Северное долголетие»
На протяжении месяца проект «Северное долголетие» предоставляет северянам возможность участвовать в разнообразных мероприятиях и открывать для себя новые хобби.
В Центральной детской библиотеке города Мурманска в конце этой недели прошла творческая встреча. Участники мастер-класса по айрис-фолдингу - технике, основанной на складывании цветных полосок бумаги, позволила каждому создать собственное произведение.
Кроме того, филиале № 22 ЦДБ все желающие могли попробовать себя в роли мастера по росписи камней. Каждая созданная работа наполнена индивидуальностью и теплом рук создателя.
Проект «Северное долголетие», реализуемый по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», не просто набор мероприятий, а настоящая возможность для северян серебряного возраста найти новые увлечения и завести друзей.
Еженедельно на официальном сайте администрации города Мурманска обновляется раздел «Губернаторский проект «Северное долголетие», где можно найти актуальные анонсы мероприятий и выбрать то, что будет по душе.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30542&page=1