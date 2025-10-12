В Мурманске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Северное долголетие»

В рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» продолжаются интересные мероприятия, направленные на активный досуг. Эти встречи помогают не только провести время с пользой, но и познакомиться с новыми увлечениями, а также завести новые знакомства.

14 октября в 15.00 в филиале №12 Центральной городской библиотеки (район Росляково, ул. Молодёжная, 13) пройдёт тематическая встреча, посвящённая поморским сказкам. Участники смогут погрузиться в мир традиционных северных историй. Кроме того, в рамках мероприятия будет организован мастер-класс по созданию поморской козули.

15 октября в 15.00 в филиале №2 Центральной детской библиотеки (ул. Адмирала флота Лобова, 46) состоится увлекательный мастер-класс по созданию брелока из кожи под названием «Стрекоза-егоза». Это занятие позволит участникам освоить навыки работы с кожей и создать уникальный аксессуар.

Анонсы мероприятий доступны на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Губернаторский проект «Северное долголетие».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31037&page=1