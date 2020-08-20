В Мурманске продолжаются работы по дорожному нацпроекту

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наибольший объем работ в 2020 году проводится в столице региона: всего приведут в порядок 27 объектов улично-дорожной сети.

Завершается укладка верхнего слоя асфальта на улице Чумбарова-Лучинского, на 90% уже выполнены работы на улице Морская, на улицах Горького и Советская также подрядчики обеспечили высокое исполнение на проезжей части и занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия тротуаров. На улицах Радищева, Ушакова и Полухина рабочие занимаются установкой бортового камня, укладкой нижнего слоя покрытия, колодцами другими подготовительными работами.

«Погодные условия сейчас хорошие, погода стоит достаточно тёплая, кратковременные дожди не мешают, и подрядчики имеют возможность для работы с горячим асфальтом, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – При таком большом объёме работ в городе безусловно возникают вопросы в процессе, трудности и необходимость оперативно решать новые задачи. Стараемся коллегам помогать, регулярно выезжаем на объекты. На всех участках ремонта улично-дорожной за процессом следит служба технического надзора муниципального заказчика. В случае нарушений технологии во время хода производства, они должны оперативно устраняться».

Во исполнение поручения главы региона укладка асфальта должна быть выполнена качественно и завершена не позднее 1 сентября.

Гарантийные сроки составят 4 года с момента сдачи улицы в эксплуатацию.