В Мурманске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время завершены работы на ул. Приморской и ул. Фестивальной.

Ведутся работы на десяти участках автодорог: ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе); проезд вдоль домов №№15, 18, 19 и 21 по ул. Капитана Орликовой; ул. Полярный Круг; ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к дому №47 по ул. Папанина; ул. Гвардейская с проездами от дома №11 до дома №9 по ул. Гвардейской; от дома №9а по ул. Гвардейской до дома №11 по ул. Полярные Зори; пер. Водопроводный; ул. Советская в районе Росляково (от дома №1 по ул. Заводская до дома №6 по ул. Советской); проезд от дома №7 по пр. Михаила Ивченко до дома №28. корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова; Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова); ул. Подстаницкого.

В 2024 году планируется ремонт 27 участков автодорог общей протяженностью 14,5 км, из них девять участков в Ленинском административном округе, одиннадцать в Октябрьском и семь участков в Первомайском округе областного центра.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27946&page=1