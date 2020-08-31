В Мурманске продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Ольгой Дзюбой проверили, как выполнен ремонт двух крупных участков проезжей части по улице Академика Книповича.

– Подрядчик завершил асфальтирование в соответствии с графиком. На объекте заменено более 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Но о качестве работ можно будет говорить только после специальной проверки асфальта в лаборатории, – прокомментировал Евгений Никора. – Стоит отметить, что не все подрядные организации успешно справляются с исполнением условий контрактов.

Глава администрации города Мурманска добавил, что на обновленное покрытие до конца недели будет нанесена дорожная разметка силами муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения».