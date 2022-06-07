В Мурманске продолжаются работы по реконструкции систем теплоснабжения в образовательных учреждениях

В этом году в мурманском детском саду № 138 запланированы работы по комплексной реконструкции систем теплоснабжения с заменой приборов отопления, систем водоснабжения с заменой сантехнического оборудования, устройству автоматизированного теплового пункта, а также ремонту помещений пищеблока, прачечной, умывальных и буфетных комнат.

В настоящее время подрядчик проводит демонтаж инженерных сетей, монтаж нового трубопровода и частичный ремонт кровли.

Как отмечает администрация Мурманска, все работы в детском саду идут согласно графику. Новый тепловой пункт позволит снизить затраты на оплату ресурсов, при этом сэкономленные средства можно будет направить на дополнительный ремонт детских садов или приобретение нового оборудования для учреждений.

В рамках реализации программы по реконструкции систем теплоснабжения новое оборудование уже установлено в 15 зданиях образовательных учреждений Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22518&page=1