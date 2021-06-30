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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 11:30

В Мурманске продолжаются ремонтные работы по обновлению дворовых и общественных территорий и фасадов зданий

Губернатор Андрей Чибис вчера побывал на объектах благоустройства в городе Мурманске. Глава региона осмотрел ход ремонтных работ по обновлению дворовой территории многоквартирного дома на проспекте Ленина, 61 и фасада здания на Ленина, 72, а также по реконструкции сквера у памятника В.И. Ленину.

«Посмотрел, как идут работы по ремонту фасадов. В целом всё – по плану. Надеюсь, что погодные условия и подрядчики не подведут, и всё будет сделано с надлежащим качеством в срок. Но в любом случае мы держим эти объекты на жёстком контроле, – отметил Андрей Чибис. – Также один из объектов благоустройства в этом году – это сквер у памятника Ленину. В настоящее время он обновляется в классическом формате. Такие точки в нашем городе должны реконструироваться в первую очередь для сохранения памяти и истории».

На проспекте Ленина, 61 идёт капитальный ремонт дворовой территории. В рамках контракта предусмотрены переустройство коммуникаций (устройство резервных труб), ремонт колодцев, ливневой канализации, проезжей части, тротуара, благоустройство территории, компенсационное озеленение и устройство наружного освещения. Процент выполненных работ составляет более 19%. Сдача объекта запланирована на конец лета.

Также на проспекте Ленина, 72 на всей площади многоквартирного дома в этом году будет полностью обновлён фасад здания, являющегося объектом культурного наследия. В перечень основных работ включены расчистка, ремонт, восстановление штукатурки и кирпичной кладки, архитектурных элементов, окраска наружных стен и цоколя, усиление и ремонт балконов, крылец и козырьков. Сумма контракта составляет порядка 34 млн рублей.

Ремонтные работы по реконструкции сквера у памятника В.И. Ленину сегодня ведутся в соответствии с графиком и согласно проектно-сметной документации, а также без нарушения предмета охраны объекта культурного наследия. Сохраняются его объёмные параметры, композиционное и цветовое решения и историческая планировка самого сквера. Завершить работы подрядная организация планирует до конца августа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благоустройство общественной территории и реставрационные работы памятника В.И. Ленину и постамента проводятся в рамках запланированных на 2021 год мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Памятник В.И. Ленину, расположенный на территории сквера, является объектом культурного наследия регионального значения и внесён в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В связи с этим строительные, хозяйственные и прочие работы осуществляются в строгом соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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