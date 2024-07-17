В Мурманске продолжаются ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Всего в рамках дорожного проекта в этом году запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети во всех округах Мурманска.

Дорожники приступили к дорожным работам ещё на одном объекте. На сегодняшний день подрядная организация выполняет монтаж бордюрного камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя проезжей части на проезде к детскому саду №123 – от дома 27 до дома 33 по ул. Достоевского.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время работы продолжаются на 11 участках и завершены на 7 объектах: ул. Приморская, ул. Фестивальная, ул. Полярный Круг, пер. Водопроводный, проезд от дома 228 по просп. Кольскому до дома 27 по ул. Капитана Копытова, ул. Гвардейская с проездами от дома 11 до дома 9 по ул. Гвардейской, от дома 9 а по ул. Гвардейской до дома 11 по ул. Полярные Зори, Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова).

Фото: https://gov-murman.ru