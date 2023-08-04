В Мурманске продолжаются ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В областном центре продолжаются ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день завершен ремонт на объектах: ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной); ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса); ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр.Северного); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Молодёжная р-н Росляково.

В высокой степени готовности находятся проспект Кольский, ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова), ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира), а также ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской).

На объектах обновляется бортовой камень, восстанавливаются колодцы, ремонтируются и расширяются тротуары, обновляется дорожная одежда в больших объемах.

На улице Алексея Хлобыстова (участок от проспекта Героев-североморцев до улицы Свердлова) продолжается обустройство новых остановочных пунктов общественного транспорта, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru