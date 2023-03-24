В Мурманске продолжаются соревнования в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и 88-го Праздника Севера

Сегодня в Ледовом дворце областного центра стартовало первенство по фигурному катанию на коньках в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

За три дня соревнований на лед выйдут более 30 юных спортсменов в двух возрастных категориях — от 9 до 12 лет и от 11 до 17 лет.

Участие принимают фигуристы из Мурманской области и Петрозаводска. Сегодня судьям будет представлена короткая программа, 25 и 26 марта — произвольная. Награждение победителей пройдёт 25 марта и 26 марта.

Как сообщает администрация города Мурманска, в Долине Уюта также продолжаются спортивные мероприятия в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В эти выходные стартуют соревнования по биатлону. 25 марта пройдёт спринт на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин. 26 марта начнётся гонка преследования на 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин.

Кроме того, за награды в тех же дисциплинах будут бороться юноши и девушки в двух возрастных категориях: от 15 до 16 и от 17 до 18 лет. Награждение по итогам двух дней соревнований пройдет в Долине Уюта в это воскресенье.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24655&page=1